"محمد" يطلب زوجته في بيت الطاعة: "عايزة تعيش عند أبوها وتسيب البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقام "محمد. س" 36 سنة، سائق بشركة استيراد وتصدير، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، طلب فيها زوجته ببيت الطاعة "بتروح بيت أهلها من أول أسبوع زواج ورجعت بعد شهر، وبتطلب مني نعيش بغرفتها في بيت أهلها".

ووفق أوراق الدعوى التي تحمل رقم 1110 لسنة 2019، أكد الزوج، أنه تزوج من "دعاء. س" 29 سنة، وهو يعلم بأنها وحيدة لأسرتها وليس لديها أشقاء، فهي مدللة لدى أسرتها، وأنه عانى من عاداتها عقب الزواج، لرغبتها في الاستمرار بالبقاء في منزل أسرتها.

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وقال صاحب الدعوى، إن زوجته تجعله يشعر بالملل الشديد لتواجده بالشقة بمفرده طوال الوقت، وكلما حاول إقناعها وتغيير تفكيرها لم يتوصل لأية حلول مرضية، فزوجته لا تعتبر نفسها سيدة متزوجة، فأثناء قيامها بشراء مستلزمات المنزل تعود إلى شقة أسرتها وليس منزلنا.

وأضاف "محمد": "ظل الوضع بيننا حتى طفح الكيل ومر على زواجنا 3 سنوات، ولم تقضى زوجتي بشقتنا سوى أقل من شهر، حتى حاولت تغييرها ومعايشتها كإنسانة عادية لكن الحديث معها لم يكن منه فائدة، جعلتني أقوم بمحادثة والدها بطريقة غير مقبولة، ونتيجة ذلك قام بطردي وطالبني بطلاق إبنته".

اختتم الزوج حديثه بكلمات حزينة من تصرفات زوجته التي ترفض العودة للمنزل نهائياً، لكنه لا يريد الاستغناء عنها فهو يريد المعيشة معها لحبه الشديد لها، فلم يكن أمامه إلا الذهاب لمحكمة الأسرة لرفع دعوى قضائية، يطلب فيها عودتها لعش الزوجية، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن.