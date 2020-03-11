"محمد رمضان والطيار أبو اليسر ومعارضة أحمد الفيشاوي على حبسه".. نشرة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

محمد رمضان أمام المحكمة في دعوى تعويض الطيار أشرف أبو اليسر

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية أقامها الطيار أشرف أبواليسر، يطالب فيها الفنان محمد رمضان بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء "أزمة صورة الطائرة".

وقال مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبواليسر في تصريحات لمصراوي، إنه طالب في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء نشر صورة الفنان داخل طائرة موكله.

وحملت الدعوى رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي.

وقال "حلمي" في دعواه إن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلاً صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان الفنان محمد رمضان نشر صورة له على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبواليسر قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

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ووقعت هيئة الطيران المدني، عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة لسحب رخصة مساعده لمدة عام.

محاكمة 11 متهمًا بخطف مواطن لطلب فدية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 11متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه.

والمتهمون هم كلًا من: "ح. ص"، و"م. ع"، و"ع. م"، و"أ.م"، و"غ. ا"، و"س. ع"، و"م. إ"، و"ي. ف"، و"خ. أ"، و"خ. ع"، و"ف. ع".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحًا ناريًا مششخنة "بندقية آلية "حال كونهم مما لا يجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجني عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التي تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجني عليه مبلغا من النقود.

نظر معارضة أحمد الفيشاوي على حبسه سنة

تنظر محكمة جنح الدقي، اليوم الأربعاء، المعارضة المقدمة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، وأمانة سر سعيد شعبان، قد قضت غيابيًا بمعاقبة الفنان بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه 500 جنيه، وإلزامه بـ20 ألفًا تعويض و50 ألفًا للمحاماة والمصاريف.