هل يلغي "كورونا" عُمرة رمضان.. غرفة السياحة تُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

أكد علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة، أن الحديث عن تأجيل أو إلغاء عمرة رمضان نتيجة انتشار فيروس "كورونا" خلال الموسم الحالي "أمر سابق لأوانه"، كون الموقف غير واضح حتى الآن، مشيدا بدور السلطات السعودية في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للقضاء على هذا الفيروس حفاظا على الأرواح.

ووجه المانسترلي، في تصريحات لمصراوي، عدة رسائل طمأنة للشركات قائلا:"ما تقلقوش والخير مقبل، وسيتم العمل خلال شهر رمضان ودي مش أول أزمة نـمـر بيها، واحنا قادرين على حل المشكلة اللي بتقابلنا وهتقابلنا وكل الشركات مـرت منذ الثورة وحتى الآن بهذه الأزمات وخرجت منها بكل قوة"، كما وجه رسائل طمأنة للمواطنين:"ما تخافوش هتروحوا تعملوا عمرة وهتسمعوا أخبار كويسة قريبا جدا".

وأشاد بقرار المملكة العربية السعودية بتعليق الرحلات حفاظا على صحة المواطنين والزائرين، مشيرا إلى أن غرفة السياحة تعمل مع الجانب السعودي وشركات الطيران والفنادق لاسترداد أموال المعتمرين الملغى رحلاتهم، وستسترد هذه الأموال ولن تضيع الحقوق والأموال نهائيا.

وأشار المانسترلي إلى أن غرفة السياحة، دعت الشركات والمواطنين الملغى رحلاتهم بالتقدم يطلب رسمي، إلى الوزارة أو الغرفة لعرض المشكلات التي لحقت بها أو إلغاء التأشيرات ورجوعها على المنصة، متابعا: "أهم حاجة المواطن ومفيش حقوق هتضيع واكل هيسترد أمواله لأن القرار خارج عن إرادة الجميع، مشيرا إلى أن عدد المعتمرين الملغى رحلاتهم يقدر عقب التقدم بإلغاء التأشيرات رسميا.

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وعن المتزايدين على الشركات السياحية، قال المانسترلي، هم يتزايدون علينا بحجة الظهور الإعلامي نتيجة فراغهم العملي (مش لاقيين حاجة يعملوها)، ويهدفون إلى ضرب شركات السياحة الدينية التي عانت سنوات عجاف طويلة خلال الفترة الماضية.

وفي السياق ذاته، قررت الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات جوية لنقل المصريين العالقين في المملكة العربية السعودية، بداية من اليوم الثلاثاء، حتى يوم 24 مارس بواقع رحلتين يوميًا من جدة إلي القاهرة، ورحلة يوميًا من المدينة المنورة إلى القاهرة بالإضافة إلى بعض الرحلات من الرياض والدمام والقصيم وأبها إلى القاهرة.

وطالبت الشركة من المصريين العالقين بالسعودية، الراغبين في العودة إلى القاهرة، الاتصال بمركز الخدمة التليفونية على رقم 090070000 أو 1717 من أي خط موبايل أو التنسيق مع خلال مكاتب الشركة المنتشرة داخل المملكة أو وكلاء السياحة لحجز تذاكر العودة.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، طالبت غرفة الشركات بحصر عدد المجموعات السياحية ـ (الحجوزات) ـ التي كان مقرر وصولها إلى مصر، لكن تم إلغاءها بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) المستجد.

وقالت الوزارة، في الخطاب المرسل لغرفة الشركات، إن ذلك يأتي لمعرفة مدى تأثيره انتشار كورونا على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، موضحة أنه في حال إلغاء أكثر من مجموعة سياحية، يرجى ملء النموذج مرة لكل مجموعة ملغاه وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/ceo7sRhkDYXZGimaA