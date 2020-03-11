تبدأ الخميس.. الأرصاد تعلن خريطة الأمطار في أقوى موجة هذا العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبد الناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة جديدة من التقلبات الجوية تبدأ من فجر الخميس، لافتة إلى أن هذه الموجة هي الأقوى هذا العام.

وأضافت شاكر لمصراوي أن فرص سقوط الأمطار تبدأ فجر الخميس، وتستمر حتى صباح يوم السبت المقبل، مشيره إلى أن أماكن سقوط تلك الأمطار تشمل السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، وتكون غزيرة إلى متوسطة.

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وتابعت: "تمتد الأمطار إلى مدن القناة وخليج السويس وتكون رعدية على بعض المناطق، وتصل حد السيول على شمال سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد".

وأوضحت أنه يوجد نشاط لرياح مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار خلال الفترة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس على مختلف أنحاء البلاد.