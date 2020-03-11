حدث ليلاً| الصحة تحسم جدل تأجيل المدارس وإجراءات ضد شائعات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

"نتيجتها تظهر بعد 30 دقيقة".. "الصحة" تكشف عن موعد وصول كواشف "كورونا" الجديدة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن مصر منخفضة الإصابة بفيروس كورونا مقارنةً بالدول الأخرى، منوهةً بأن هناك دولًا أوروبية بها أعداد مرتفعة من الإصابات.

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الصحة: 48 أجنبياً غادروا "باخرة الأقصر" بعد سلبية تحاليل كورونا (بيان رسمي)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء.

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الحكومة: إجراءات قانونية ضد كل من أذاع بيانات كاذبة أو شائعات بشأن كورونا

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخباراً، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

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"مفيش خطر".. وزيرة الصحة: لسنا في حاجة إلى إغلاق المدارس

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد في مصر وصل إلى ٥٩ حالة؛ منها ٨ حالات تم اكتشافها بشكل مباشر.

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حظر المحمول والتصوير .. 7 إجراءات للمعلمين قبل اختبارات الترقي

أعلنت الاكاديمية المهنية للمعلمين، عدة تعليمات للمعلمين المرشحين لاختبارات الترقي لعام 2019/2020 .

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بالأسماء.. تعرف على التغييرات الحديدة بالهيكل التنظيمى لحزب مستقبل وطن

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارا جديد بتغييرات فى الهيكل التنظيمي داخل حزب مستقبل وطن.

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خاص- "رسالة محبة".. تفاصيل اعتذار مصريين لشاب صيني تعرض للتنمر

أثار الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب صيني يتحرك مذعورًا على أحد الطرق السريعة بالقاهرة، بعد مضايقات من سائقين ومارة، الاستياء والغضب.

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الخارجية تعلق على فيديو متداول منسوب للمتحدث باسمها: هزلي غير حقيقي

علق المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ على الفيديو الهزلي غير الحقيقي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والمُتضمِّن مداخلة هاتفية يدعى أنها منسوبة له في أحد البرامج الحوارية.

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إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريس، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد بحسب بيان لها.

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توقعات بفوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في مسيسيبي

ذكرت عدة وسائل إعلام أمريكية أن التوقعات تشير إلى أن تقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على عضو مجلس الشيوخ بيرني ساندرز في ولاية مسيسيبي، إحدى الولايات الست التي تجري الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين الثلاثاء.

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"كان قادما من نيويورك".. الصحة السعودية: إصابة مصري بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء رصد إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري في مطار جدة قادم من نيويورك.

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تركيا تعلن أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل بلاده.

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