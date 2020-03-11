720 شقة جاهزة.. خطوات ومستندات استلام وحدات الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستمر جهاز أكتوبر الجديدة، في تسليم عمارات شقق الإسكان الاجتماعي في قطاع (ج) بمنطقة الـ800 فدان، حيث يحدد الجهاز كل فترة أرقام العمارات التي تم الانتهاء من تنفيذها وأصبحت جاهزة للتنفيذ.

ويصل عدد العمارات الجاهزة للتسليم 36 عمارة، بواقع 720 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، والتي جاءت على النحو التالي:

1- شركة رفعت أرقام عمارات، 139 وحتى 142، و184- 196- 197- 202- 204- 205 -207- 208 -209- 211.

2- شركة مكة، أرقام عمارات (275- 276 - 277- 271- 282)

3- شركة طيبة أرقام عمارات (69- 72- 119- 122- 123- 124- 125- 85- 87- 88- 89- 91- 92)

4- شركة أبناء سوهاج، عمارة رقم 118.

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5- شركة برنت عمارة رقم 144.

ولانهاء إجراءات الاستلام والتعاقد على عداد المياه والكهرباء بشكل سهل وسريع،من خلال الخطوات التالية:

أولا.. التعاقد على عداد المياه، وتتم ههذ الخطوة من خلال مقر خدمة المواطنين بجوار جهاز 6 أكتوبر، ويتم تقديم مستند أصل عقد الوحدة الموقع من قبل البنك، وصورة العقد وصورة بطاقة الرقم القومي.

ثانيا.. دفع قيمة عداد الكهرباء، من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالحي السادس، ويتم تقديم مستند أصل عقد الوحدة وصورة العقد وبطاقة الرقم القومي.

ثالثا.. يتم التعاقد على عداد الكهرباء باسم صاحب الشقة، من خلال شركة الكهرباء بالحي الـ12، حيث يتم تقديم أصل عقد الوحدة وصورة من العقد وبطاقة الرقم القومي، وإصال سداد قيمة العداد.

رابعا.. الذهاب لنقر الجهاز لمعاينة الشقة وعمل محضر الاستلام، ويتم تقديم أصل وصورة العقد، وإيصال سداد قيمة عداد المياه والكهرباء.

خامسا.. ختم محضر الاستلام من مقر جهاز 6 أكتوبر الجديدة، ويتم تجهيز محضر استلام الوحدة الموقع، والبطاقة الشخصية للاطلاع.