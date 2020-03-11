مصر | حكاية الطفلة "لاما" بعد هتك عرضها على يد طليق خالتها.. والحبس نهاية المتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية الطفلة "لاما" بعد هتك عرضها على يد طليق خالتها.. والحبس نهاية المتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم تكن الطفلة صاحبة الـ٤ أعوام، تعلم يومًا ما أن من ينتهك براءتها وشقاوتها أقرب المقربين، وبمثابة الأب قبل أن يكون طليق خالتها، حيث كانت تجري لتحتضنه وتأخذ منه الحلوى، ومع مرور الأيام توغلت المشاكل الأسرية طريقها، لتكون فريسة له.

بداية ارتكاب الواقعة

البداية كانت بتلقي ضباط قسم شرطة العجوزة بلاغًا من والدة الطفلة "لاما.أ"، تبلغ من العمر ٤ سنوات، تتهم طليق شقيقتها ويدعى " سامي.ع" ٤٩ عاما بهتك عرض طفلتها، والذي يقطن بذات المنزل، وعلى الفور تم القبض عليه.

اعترافات والدة الطفلة

وأدلت والدة الطفلة "لاما.أ"، باعترافات تفصيلية في تحقيقات النيابة، في واقعة تعرض نجلتها لهتك العرض على يد طليق شقيقتها، أنه عقب طلاقه من شقيقتها، كانت له شقة في الدور الرابع في ذات العمارة.

وأفادت في تحقيقات النيابة، بأنه في يوم الواقعة، كانت نجلتها ذاهبة إلى خالتها "طليقة المتهم"، والتي تقطن في الدور الخامس، وفي أثناء تسلقها السلم، انتهز المتهم الفرصة، وقام باستدراجها بحجة أعطائها للحلويات.

وأوردت والده الطفلة، أنه عقب مجيئها، اكتشفت واقعة الهتك، عندما كانت الطفلة تستبدل ملابسها، حيث رأيت إحمرارا شديدًا عند المنطقة الحساسة للطفلة، وعلى الفور تقدمت بالبلاغ.

اعترافات المتهم بهتك عرض الطفلة

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وكشفت تحقيقات النيابة، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في واقعة هتك عرض طفلة على يد طليق خالتها، بمنطقة العجوزة.

واعترف المتهم أمام النيابة، بأنه لم يرتكب تلك الجريمة، وأنه يعتبر الطفلة "لاما" مثل ابنته، وأن والدة الطفلة ادعت ذلك، نظرًا لخلافات أسرية سابقة بينهما منذ طلاقه من شقيقتها.

وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه يسكن بالعقار نفسه، ونتيجة لذلك، كانت والدة الطفلة تختلق المشاكل لكي أترك الشقة، ولكني لا أتركها لأنها ملكي منذ زواجي من شقيقتها.

التقرير المبدئي يكشف مفاجأة

وكشف التقرير المبدئي بوجود احمرار عند فتحة الشرج للطفلة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة، بعرض الطفلة " لاما" على الطب الشرعي، للكشف عليها لبيان ما إذا تم هتك العرض من عدمه، للوقوف على ظروف الواقعة.

حبس المتهم ٤ أيام

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس المتهم ويدعى "سامي"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة هتك عرض الطفلة.