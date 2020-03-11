أخبار مصر | "العناني" و"عبدالغفار" يتفقدان جدارية من عمل الطلاب صباح الأربعاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" و"عبدالغفار" يتفقدان جدارية من عمل الطلاب صباح الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار، جولة تفقدية للدكتور خالد العناني صباح الأربعاء لتفقد جدارية سيمون بوليفار بعد الانتهاء منها، ويرافقه في جولته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

وكان طلاب كلية الفنون الجميلة وكلية التربية النوعية جامعة حلوان، قاموا بتزيين جدار سيمون بوليفار استعدادًا لاستقبال موكب المومياوات الأثرية في إهداء منهم لمصر.

والعمل مقدم من فريق الكلية لتجميل الميدان، بغرضين أساسيين الأول هو التجميل بالطبع وهو الغرض المباشر، أما الثاني فهو رفع روح الانتماء لدى الطلاب، ودمجهم في العمل العام بما يفيد المجتمع ويعود بالنفع على البلاد بشكل مباشر، واستغلال لمواهبهم وطاقاتهم الخلاقة المبدعة والتي أنتجت هذا العمل الرائع.

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واستطاع الطلاب بمهارة وباستخدام أدوات وخامات إلى البساطة أقرب، تحويل مجموعة من الأحجار إلى جدارة رائعة تلقي الضوء على حضارتنا القديمة بما يتناسب مع الحدث العظيم الذي ستشهده مصر وهو موكب نقل المومياوات الملكية.

يذكر أن ميدان التحرير يستعد لاستقبال أحد أكبر المواكب الأثرية، والتي سيتم من خلالها نقل مومياوات ملوك مصر العظام من مكان عرضها المؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، إلى مكان عرضها الدائم في المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط.

ويشهد الموكب تغطية إعلامية واسعة محليًا وعالميًا، لذا كان تجميل المسار مهمًا للغاية، وهو ما نفذه مجموعة من شباب مصر، حيث أهدى عدد من طلاب كلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لوحة فنية بديعة تعبر عن الحضارة المصرية القديمة، تزين الأحجار التي تفصل ميدان سيمون بوليفار عن شارع السفارات.