أخبار مصر | "التعليم" عن الاستعداد للامتحانات التجريبية لـ"الأول الثانوي": "كله تمام"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" عن الاستعداد للامتحانات التجريبية لـ"الأول الثانوي": "كله تمام" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على قدم وساق استعدادا لامتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية، المقرر عقدها في 22 مارس الجاري، وتنتهي يوم 2 أبريل.

وأنهت الوزارة كافة الاستعدادات الخاصة بها من حيث توزيع "التابلت" وتدريب الطلاب عليها، بالإضافة إلى نشر النماذج الاسترشادية على موقع الوزارة، وأيضًا متابعة مدى جودة البنية التحتية وعلاج المشكلات، حيث أكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن الوزارة جاهزة و"كله تمام".

تدريب الطلاب

قالت مصادر بوزارة التربية التعليم في تصريحات خاصة إلى موقع "الخليج 365" أن الوزارة انتهت من تدريب طلاب الصف الأول الثانوي على "التابلت" في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، لافتة أن الطلاب أصبحوا مؤهلين للتعامل مع التابلت.

وأكدت المصادر أن طلاب الصف الثاني الثانوي قد شاركوا في تدريب زملائهم من الصف الأول الثانوي للتعامل مع "التابلت" وكانت أبرز هذه المدارس مدرسة السعيدية الثانوية بمحافظة الجيزة.

البنية التحتية

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قالت المصادر أن الوزارة خاطبت المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية للتأكد من أن البنية التحتية بالمدارس تعمل بشكل جيد ولا يوجد مشكلة فى الانترنت المستخدم فى المدرسة حتى يستطيع الطالب الدخول على منصة الامتحان الالكترونية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة إلى موقع "الخليج 365" أن الوزارة طالبت من المديريات حصر بعدد المدارس التى يوجد بها مشاكل حتى يتم حلها على الفور قبل بدء الامتحانات.

"أوبن بوك"

أشارت المصادر إلى أن الامتحانات سوف تكون على طريقة "الأوبن بوك" وأى معلومات يتم تداولها غير ذلك ليس لها أى أساس من الصحة.

تفاصيل الامتحان

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت، تفاصيل امتحان مارس التجريبي الإلكتروني لطلاب الصف الأول الثانوي العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الكتاب المفتوح، و يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس في مادة اللغة العربية، ويوم 23 مارس في مادة اللغة الأجنبية الأولى، و24 مارس في الأحياء، و25 مارس في الجغرافيا، و26 مارس في اللغة الأجنبية الثانية، و29 مارس في الرياضيات، و30 مارس في الفلسفة والمنطق، و21 مارس في الفيزياء، و1 أبريل في التاريخ، و2 أبريل في الكيمياء.