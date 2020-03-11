شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن السيناريوهات الثلاثة لوزارة الصحة فى التعامل مع كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن الوزارة أعدت 3 سيناريوهات لمواجهة أزمة انتشار وتفشى وباء كورونا وأن مصر مازالت فى السيناريو الأول. ”الخليج 365” يستعرض تعريفًا واضحًا للسيناريوهات الـ3 التى وضعتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة كرونا : ”الخليج 365” يستعرض تعريفًا واضحًا للسيناريوهات الـ3 التى وضعتها وزارة الصحة لمواجهة أزمة كرونا -السيناريو "أ": مرحلة ما قبل الوباء ويتمثل فى وجود إصابات مرضية مكتشفة ويجرى التعامل معها بشكل سريع. -السيناريو "ب": مرحلة انتشار المرض وارتفاع نسب الإصابات بشكل جماعى ويتم التعامل بتجهيز المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية لمواجهة ارتفاع الإصابات مع نشر الفرق الوقائية للتقصى وكشف الحالات الجديدة. Advertisements -السيناريو "ج": يتمثل فى آليات التعامل ما بعد الأزمة وانتشار الوباء وإعادة تعبئة الدولة ومؤسساتها الصحية لمواجة الوباء وآليات التعافى منها للرجوع للوضع الطبيعي . كانت وزارة الصحة دعت المواطنين إلى التوجه لمستشفيات الحميات عند الشعور بأى أعراض تشير للإصابة بكورونا كارتفاع فى درجات الحرارة لعمل التحاليل اللازمة والاطمئنان على صحتهم. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية. وكان الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة وفقا لبيان صحفى قال، إنه وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تم استحداث وحدة لتقصى كافة المخالطين المباشرين وغير المباشرين للحالات التي تثبت إيجابيتها للفيروس، وذلك في إطار تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية، كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن السيناريوهات الثلاثة لوزارة الصحة فى التعامل مع كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.