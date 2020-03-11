شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تقرر وقف صرف الأسمدة الشتوية الأحد المقبل.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تقرر وقف صرف الأسمدة الشتوى بمحافظات الجمهورية الأحد المقبل الموافق 15 مارس الجارى، للبدء فى حصر الأسمدة بالجمعيات الثلاثة "الإصلاح – الاستصلاح – والائتمان" استعدادًا لموسم الزراعات الصيفى الجديد.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار وقف الصرف يستمر 48ساعة، لحين حصر جميع الأسمدة الشتوية الموجود بالجمعيات الزراعية الثلاث، تمهيدًا لبدء الصرف منها فى الموسم الجديد ، مشيرًا إلى أن اللجنة التنسيقة للأسمدة، تواصل اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة، بمراجعة جميع حصص الشركات، وتلبية احتياجات السوق المحلى من الأسمدة الصيفية.

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وتابع "الشناوى"، أنه جرى تغطية احتياجات السوق من الأسمدة للزراعات الشتوية من قبل 7 شركات منتجة إلى كثر من 86%، وجارى التوريد من قبل الشركات المنتجة، ولا توجد اختناقات بالسوق، مضيفًا أن جميع الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة الشتوية المدعومة لجميع الزراعات بسعرها المدعم "شيكارة اليوريا 164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه"، كما أن هناك اجتماعات استعدادًا للموسم الصيفى.

وأكد "الشناوى"، إن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًا، وتطبيق المنظومة الجديدة فى صرف المقررات تلاشيًا للأزمات، مؤكدًا أن سعر "الشيكارة" ثابت، مشيرًا إلى أن هناك غرفًا مركزية ولجان معاينة، وتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى المزارعين الأرقام: 0233373421 -0233373359، لاستقبال أية شكاوى تتعلق بصرف الأسمدة على مستوى كافة المحافظات.

وأوضح، أنه يجرى العمل بسحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، و هناك اجتماعات دورية مع 7 شركات منتجة للأسمدة، وكل المتعاملين فى تجارة وتداول وإنتاج الأسمدة، لمراجعة واستكمال توريد الحصص المطلوبة لوزارة الزراعة وتوفير المقررات السمادية المدعمة للموسم الشتوى، مؤكدًا أنه يجرى حاليًا سحب الأسمدة من المصانع من خلال لجان متابعة منذ خروج الشحنات وحتى وصولها.