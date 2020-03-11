شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يوجه بتكثيف حملات التوعية لمكافحة كورونا بقطاعات المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بدأت مديرية الصحة بالمحافظة برش وتطهير الديوان العام وعدد من المنشآت الخدمية ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها.

وأصدر محافظ القاهرة توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وكيفية الوقاية منه ومقاومته وتوعية المواطنين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع توزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية التابعة للمحافظة لتعريف العاملين بالإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

ورصد الخليج 365 إجراءات تعقيم ديوام عام المحافظة لمكافحة الأمراض والأوبئة، و كإجراء احترازي لمكافحة الفيروس المستجد كورونا.

وشمل إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات، مع توجيه المتواجدين بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوي والوقاية من الفيروس.

وجاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات، مستخدمين مضخات مملوءة بالمطهرات، كما ارتدوا أقنعة وملابس واقية خلال عملية التعقيم والتطهير.

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كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أصدر عدد من التوجيهات للمحافظين فيما يخص متابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا.

وتضمنت التوجيهات التي أصدرها اللواء محمود شعراوى للمحافظين، بحسب بيان اليوم، ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وطالب شعراوى من المحافظين بضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

وأشار شعراوى إلى أهمية الاستمرار فى فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأى اشتباه فى حالات مصابين جديدة أو أى إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.