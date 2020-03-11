شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوجه بإلغاء البصمة الإلكترونية للعاملين بقطاعات الوزارة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المهندس كامل الوزير وزير النقل بإلغاء البصمة الإلكترونية للعاملين بقطاعات الوزارة ضمن الإجراءات الاحترازية للوزارة لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الهيئات والشركات التابعة للوزارة بتنفيذ هذا التوجيه حفاظا على العاملين.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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يقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها خصوصا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقين إلى تعليق ملصقات في المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف في حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

قالت المنشورات التي تم لصقها في المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه في إصابتها هى أي شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أي مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التي تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أي مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

أضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هي المشتبهة التي تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أي حالات مؤكد يشتبه في إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.