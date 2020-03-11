شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص أماكن عزل داخل المستشفيات الجامعية للمشتبه فى إصابتهم بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالى، إنه لنيجرى تخصيص أى مستشفى جامعى كمستشفيات للعزل الصحى للعلاج من فيروس كورونا، موضحًا أن المستشفيات المخصصة للعزل تتبع وزارة الصحة .

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه جرى تخصيص أماكن وغرف العزل داخل المستشفيات الجامعية، حيث يتم وضع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا لحين التأكد من الإصابة، وعند التأكد تجرى إحالتها لمستشفيات وزارة الصحة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى إعداد خطة وقائية، من شأنها منع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة الطلاب، وتشمل: التهوية الجيدة لقاعات المحاضرات، وتقسيم الطلاب على أكبر عدد من القاعات، ومنع التكدس، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع الطرق الصحية للسعال، والتغذية السليمة، وتجنب ملامسة أى شخص مصاب بالرشح أو الزكام أو الانفلونزا، والتنبيه بفحص الطلاب الذين يعانون من أية أعراض اشتباه فى الإصابة.

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وعلى جانب آخر، كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تفقد مستشفى قصر العينى بجامعة القاهرة وعيادة توقيع الكشف على الطلاب، يرافقه الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجهات رئيس الجمهورية بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتنمية الوعى بطرق المكافحة، والاطمئنان الكامل لتوافر المخزون الاستراتيجى لأدوات مكافحة العدوى بالمستشفيات لمدة 6 أشهر قادمة على الأقل، وتفعيل كافة عناصر المنظومة الطبية والعلاجية الخاصة بالمواجهة الشاملة.

وشملت الجولة تفقد مخازن أدوات مكافحة العدوى، والاطمئنان على جاهزية المستشفى وعيادات الطلاب لتنفيذ خطة التعامل مع فيروس كورونا، ومنع انتشاره داخل المستشفيات والمنشآت الجامعية، والتزام العاملين بأساليب الوقاية واتباع إجراءات مكافحة العدوى، فضلاً عن توافر أدوات النظافة والكمامات والمطهرات، موجهًا بتوفير الكمامات والمطهرات لكل الكليات من خلال المستشفيات بشكل مجانى أمام جميع المدرجات.