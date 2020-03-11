شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق حملة لمراقبة نظافة المساجد وتشدد الإجراءات فى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الأوقاف، حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيف وتهوية المساجد، وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة التى قلصت الوزارة زمنها لربع ساعة بنسبة 40%.

ونبهت الأوقاف، على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكانًا للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة أعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة، ووزعت إشارة كتابية على المحافظات بالتنبيهات.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن خطبة الجمعة المكتوبة فى حدود 4 صفحات فقط بدلاً من ست صفحات مع التركيز فى المادة العلمية​، ​مؤكدة ضرورة الالتزام بأن تكون خطبة الجمعة 15 دقيقة​.​​

وكانت وزارة الأوقاف، قد عممت إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت 15 دقيقة كحد أقصى.

وقامت وزارة الأوقاف بنشر لافتات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للتوعية بفيروس كورونا بجميع مساجدها وأبانيها الرئيسية والفرعية من خلال ملصقات ودروس، ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الاطلاع على البوسترات المنشورة والتوعية بمضمونها فى دروسهم، واتخاذ اللازم نحو النظافة المستمرة لجميع المساجد.

ووجهت الأوقاف، مديرى المديريات بمتابعة ذلك وطباعة نسخ من البوسترات المنشورة وتعليقها فى مكان بارز بالمساجد الكبرى ومقار المديريات.

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وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن مفهوم الشهادة، ومنازل الشهداء، مطالبة الدعاة بالالتزام بالموضوع.

وشددت ​وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية فى سورة الحجرات، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف، أنها تثق فى سعة الأفق العلمى والفكرى، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.