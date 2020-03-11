بالأسماء.. تعرف على التغييرات الحديدة بالهيكل التنظيمى لحزب مستقبل وطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

أصدر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس حزب مستقبل وطن، قرارا جديد بتغييرات فى الهيكل التنظيمي داخل حزب مستقبل وطن.

وجاءت تغييرات الهيكل التنظيمي كالاتى، تعيين المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، والمهندس حسام الخولى نائبا لرئيس الحزب، والمستشار عصام هلال الأمين العام المساعد، ومحمد الجارحى، الأمين العام المساعد، وأمين الشباب، واللواء يحيى العيسوى أمين التنظيم المركزية، والمهندس أحمد صبرى، أمين المجالس المحلية بالحزب، والنائب فخرى طايل أمين شئون العلاقات الحكومية بالحزب.

وكان قد تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، رئاسة حزب مستقبل وطن.

واجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، بجلسة ودية، بالمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، ومع عدداً من أعضاء الأمانة المركزية، وقيادات حزب مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحزب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في قيادة الإجتماعات التنظيمية مع أمناء الحزب بالمحافظات، بدءا من الأحد المقبل.

الجدير بالذكر، أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مواليد الأول من أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وهو متزوج وله ابنان،

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة بتقدير عام جيد عام 1969م.

وعين عقب تخرجه بالجهاز المركزي للمحاسبات حتى شهر يوليو 1971م.

عين في 18 يوليو من ذات العام معاونا بالنيابة العامة.

وتدرج في العمل بمناصب النيابة إلى أن وصل إلى درجة وكيل للنائب العام من الفئة الممتازة في نوفمبر 1976م.

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انتقل للعمل بمجلس الدولة وعين بدرجة نائب بالمجلس في العام 1978م.

تدرج في العمل بمناصب قضاء مجلس الدولة حتى عام 1987م.

عمل مستشارًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في سبتمبر 1988م.

أصبح رئيسًا لهيئة المفوضين بالمحكمة في يناير 1994م.

أعير إلى دولة الكويت للعمل مستشارًا بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992م وحتى 1998م.

عين نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مارس 2001م.

وخلال فترة عمله بالنيابة العامة ومجلس الدولة، عمل بنيابة شمال القاهرة الكلية ونيابة أمن الدولة العليا، ثم المحاكم الإدارية والتأديبية للمالية بمجلس الدولة والمحكمة الإدارية والتأديبية بأسيوط، وإدارة الفتوى لوزارات الثقافة والقوى العاملة والإعلام والسياحة، والمكتب الفني لرئاسة مجلس الدولة، وإدارة التفتيش الفني بالمجلس، قبل أن يلتحق بالعمل عضوًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في عام 1988م.

كان عضوا بلجنة الانتخابات الرئاسية عقب الاطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، وشارك فى إدارة الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كما شارك المستشار عبد الوهاب فى إصدار العديد من الأحكام المهمة، من بينها الحكم الذى صدر فى مارس 2015 بوقف انتخابات مجلس النواب لبطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، كما شارك فى الحكم ببطلان مجلس الشعب ومجلس الشورى فى حكم الجماعة الإرهابية، وأصدر حكما بعدم دستورية قانون العزل السياسى.

ويعد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من أعضاء المحكمة الذين شهدوا حصارها "التاريخى" من قبل عناصر الجماعة الإرهابية حتى يتم إثناؤهم عن إصدار حكم فى دعوى حل مجلس الشعب آنذاك.

ويحظى المستشار عبد الوهاب بحب واحترام زملائه، ويتميز بالهدوء والالتزام بالتقاليد القضائية، كما أن تنقلاته بين جميع الهيئات القضائية على مدار سنوات عمله أكسبته خبرات قانونية كبيرة جعلته من القضاة المميزين بالمحكمة.