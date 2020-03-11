في 3 أيام.. الإسكان تبيع 36 شقة بـ"سكن مصر" في 3 مدن جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، يوم 12 مارس الجاري من حجز شقق سكن مصر في بـ3 مدن في الصعيد (المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا)، بعد ان بدا الحجز في تمام الساعة العاشر صباحا يوم الأحد الماضي.

الحجز الإلكتروني سيكون متاح لمن سدد مقدم الحجز في بنك التعمير والإسكان البالغ 50 ألف جنيه، على أن يتم الحجز من خلال الموقع الإلكتروني https://www.hdb-reservation. com.

ووفقا لمصدر بهيئة المجتمعات العمرانية، بلغ عدد الوحدات المطروحة للحجز 227 وحدة، تم حجز 36، وتبقى 191 شقة دون حجز حتى الآن.

ويشمل الطرح في مدن الصعيد الشقق الموجودة بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، وبنموذج معماري مميز كما أن المشروع سيحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.

ووفقًا لكراسة الشروط، وصل سعر المتر في مدينة المنيا الجديدة إلى 3400 جنيه، حيث سجلت الشقة الـ106 أمتار، 360 ألف جنيه، وفي مدينة غرب أسيوط سجل سعر المتر 3480 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ106 أمتار 368 ألف جنيه، كما سجل سعر المتر في مدينة غرب قنا 3440 جنيهًا، وسجلت الشقة الـ115 مترًا 395 ألف جنيه.

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وتمثلت شروط الحجز أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، كما لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، ولم يسبق للمتقدم (الحصول على وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي أو وحدة سكنية بمشروع دار مصر أو سكن مصر.

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