مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. "٤ ذئاب يغتصبون ثلاثينية أمام طفلتها في الخصوص"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365".

ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 في السطور التالية أبرز هذه الأخبار:

إخلاء سبيل متهم باستخدام "الفيسبوك" لصالح الجماعة الإرهابيةقررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الاول للنيابة إخلاء سبيل الشيخ وليد الصايغ المتهم بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى " الفيسبوك".

تشريح جثة شاب قتل في ظروف غامضة بالعياط

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بانتداب الطب الشرعى، لتشريح جثة شاب قتل في ظروف غامضة بقرية جرزا بالعياط، فيما طلبت التحريات للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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"تعالي نضفي الشقة".. 4 ذئاب يغتصبون ثلاثينية أمام طفلتها في الخصوص (التفاصيل الكاملة)

لم تكن" أسماء – إ"، صاحبة الثلاثين ربيعًا تعلم أن سعيها وراء لقمة العيش ينتهي بالاغتصاب داخل شقة في منطقة الخصوص بالقاهرة على أيدي أربعة ذئاب بشرية، حتى يتمكنوا منها ويغتصبونها دون رحمة، أمام طفلتها بنت الـ 5 أعوام التي كانت تحملها على ذراعيها، بعد أن وضعوا لها المخدر في العصير لتفقد الوعي.

تسليم متهم هارب من قسم شرطة نويبع إلى مصلحة السجون

خاطبت نيابة 15 مايو الجزئية، مصلحة السجون لتسلم متهم هارب من قسم شرطة نويبع، بجنوب سيناء، إبان أحداث يناير وصادر ضده حكم بالسجن 25 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه في إحدى القضايا الجنائية، في أثناء اختبائه بمنزله بدائرة القسم متخذها مكانا لترويج مخدر الهيروين علي عملائه.

طليق خالتها.. حبس المتهم بهتك عرض طفلة العجوزة

أمرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، حبس المتهم "سامي"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة هتك عرض طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما كشف التقرير المبدئي وجود احمرار عند فتحة الشرج للطفلة، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.