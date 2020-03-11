أخبار مصر | "الوزير": افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في 2021

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير": افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو في 2021 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن افتتاح محطات المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو من المقرر أن يتم في عام 2021.

وأضاف "الوزير"، في تصريحات صحفية، أن الجزء الأول يمتد من محطة العتبة حتى محطة "الكيت كات"، بطول 5.2 كم ويشمل أربع محطات نفقية، موضحا أنها تحقق الربط مع الخط الأول في محطة ناصر، والخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة، لافتًا إلى أن أهمية الخط الثالث تنعكس في الربط بين شرق القاهرة وغربها.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو يبلغ طولها 17.7 كم، وتشتمل على (15) محطة، وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز، حيث بلغت تكلفة تنفيذ الخط الثالث بالكامل حوالي 97 مليار جنيه، وبلغت تكلفة تنفيذ هذه المرحلة 32.8 مليار جنيه.