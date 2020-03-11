شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة وسقوط أمطار اليوم.. و«الأرصاد» تُحذر من طقس الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارًا على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والطقس ليلاً شديد البرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل على جنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء رياح نشطة على كافة الأنحاء، معتدلة إلى نشطة على الوجه البحري، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلي الأحمر شمالية غربية. وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «12– 25»، الإسكندرية «13– 24»، قنا «15- 32»، الأقصر «16- 35»، أسوان «17– 34».

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد سوف تتعرض لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتباراً من يوم الخميس الموافق 12 مارس وحتى يوم السبت 14 مارس.

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الأمطار شديدة الغزارة ستسقط على السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعدية على بعض المناطق وتصل لحد السيول على سيناء ومدن خليج السويس ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد .

وأوضح البيان: «كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس» .

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وعن القاهرة الكبرى ذكر البيان أنه اعتباراً من الخميس وحتى السبت ستسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، الخميس، كما يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى يوم الجمعة 13 مارس على النحو التالي:

القاهرة 17 – 11

الوجه البحري 16 – 10

السواحل الشمالية 16 – 13

جنوب سيناء 25 – 19

شمال الصعيد 20 – 13

جنوب الصعيد 24 – 18

وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، ويمكن الاتصال بالهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الـ24 ساعة على أرقام 24646721، 24646719.