شكرا لقرائتكم خبر عن فى أول تغريدة بعد إصابتها بكورونا: وزيرة الصحة البريطانية: "قلقة بشأن أمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز، عن امتنانها وشكرها لجميع من اطمأنوا عليها بعد إصابتها بفيروس كورونا، معربة عن قلقها من إصابة والدتها التى تقيم معها بذات الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة البريطانية، عبر حسابها على تويتر: " شكرا على التمنيات الطيبة، لكنى آمل ألا أكون فى أسوأ حالاتى، الآن أنا أكثر قلقا بشأن أمى التى تقيم معى، بعدما بدأ معها السعال اليوم، سوف تجرى التحاليل غدا"، مضيفة: "للحفاظ على الأمان يجب غسل الأيدى".



وزيرة الصحة

أكدت وزارة الصحة البريطانية أن وزيرة الصحة نادين دوريز ثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لما نقلته شبكة سكاى نيوز البريطانية عبر تويتر.

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وتسعى دول العالم لتضييق الخناق على فيروس كورونا الآخذ فى الانتشار، وذلك عبر تطبيق إجراءات احترازية واستخدام وسائل التعقيم والتطهير، فى الوقت الذى تجاوزت فيه حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض حاجز الـ4 آلاف، منهم أكثر من ألف وفاة خارج الصين حتى الآن، للحد من انتشار الفيروس.

واضطرت بعض الدول إلى الحد من حركة الطيران منها وإليها، خاصة مع الدول التى ينتشر بها الفيروس، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض.