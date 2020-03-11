شكرا لقرائتكم خبر عن رفع حالة الطوارئ بغرفة عمليات المرور لمواجهة الطقس السيئ على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، حالة الطوارئ بعد توقعات الأرصاد الجوية بظهور موجة طقس سيئ خلال الأيام المقبلة، وظهور شبورة مائية فى الساعات الأولى من صباح كل يوم، وهطول أمطار على الطرق والسواحل تمتد إلى العاصمة، حيث يجرى التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور أى شبورة على الطرق السريعة أو هطول أمطار لمنع وقوع الحوادث المرورية، وسط تدعيم كافة المحاور بالخدمات المرورية على مدار اليوم بالكامل لملاحظة حركة السيارات تنفيذًا لتعليمات اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

وقال مصدر أمنى، إنه تجرى عملية إغلاق الطرق السريعة التى تظهر عليها شبورة كثيفة، بناء على وضوح الرؤية أو انعدامها بالمحاور بالتنسيق مع الأرصاد الجوية، على أن يتم فتحها، بعد تلاشى الشبورة بالكامل، وفى حالة هطول الأمطار مع تجهيز غرف متابعة لحركة السيارات، لافتًا إلى نشر الأوناش المرورية والشفاطات بالتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى لسحب المياه المتراكمة بالمحاور، منعًا للزحام المرورى خلال أوقات الذروة.

Advertisements

ولفت المصدر، إلى متابعة حركة السيارات بكافة المحاور بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالطرق؛ لمتابعة حركة المرور على مدار الـ24 ساعة، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة والخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة المركبات، موضحًا أن إدارة المرور تناشد قائدى السيارات بتوخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة والداخلية منعًا لحوادث الطرق، بسبب ظهور الشبورة خلال الفترة المقبلة بكافة المحاور .

واستطرد المصدر، أن إدارة المرور تناشد خلال نزول الشبورة جميع السائقين قبل التحرك بالسيارة، بفحص أولى لها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة مع التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير، والتأكد من غلق الأبواب جيدًا، والتأكد من وضع الإطارات ووجود المسامير المثبتة بها

وأوضح المصدر، أنه يجب على السائقين ضبط مرايا السيارة واختبار كشافات المركبة قبل التحرك وخصوصا أنوار الفرامل والكشافات الأمامية والطوارئ الفلاشر مع ارتداء حزام الأمان بحيث يتقاطع مع الكتف وليس الرقبة، وعدم رفع صوت الكاسيت أو المذياع بأعلى من صوت المحرك، حتى تستطيع الشعور بالسيارة، وكذا بأصوات آلات التنبيه أو التحذيرات من خارج مركبتك.