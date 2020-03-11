شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" حملات على مشاتل الطماطم و5 إجراءات للعروة المبكرة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر ت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، عددا من الارشادات الفنية والتوصيات لزراعات الطماطم الصيفية لزيادة الإنتاج ومكافحة أمراض الطماطم .

وقال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك تكليفات لادارة الخضر بعمل حملات على مشاتل الطماطم وتقديم كافة الاراشادات الزراعية عن العروة الصيفية للطماطم لزيادة الإنتاج .

فيما أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، عدة إجراءات وتوصيات متبعة للعروة الصيفية للطماطم .

-زراعة العروة الصيفية المبكرة بالأرض المستديمة بعد تجهيزها بالحرث مع وضع (5اجولة سوبر فوسفات 15%+100كجم سلفات نشادر ) للفدان مع الحرثة الأخيرة ، تخطط الأرض وتروي رية كدابة قبل الزراعة بيومين إلى أربعة أيام حسب طبيعة التربة ، وتتم الزراعة بطريقة الوتد والري عقب الشتل .تتم الزراعة بعمل جور بوتد توضع فيها الشتلات على الريشة البحرية وتغرس الشتلات إلى أعلى منطقة الجذور حسب طولها .

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إضافة الطعم السام ضد الحفار والدودة القارضة ، إعداد مشاتل العروة الصيفية العادية مع رشها ضد النيماتودا ،كذلك التغذية الورقية والرش الفطري الوقائي وذلك بعد تكون2ورقة حقيقة مرة كل أسبوع ، استمرار جمع ثمار العروة الشتوية ، ويتم الكشف والتغطية تدريجيا للانفاق البلاستيكية من على النباتات حتى تتاقلم تدريجيا على الجو العادي ثم يرفع البلاستيك نهائيا مع نهاية هذا الشهر ،وتعفير النباتات بالكبريت والتسميد مرة أسبوعيا مع برنامج التسميد القائم بنترات الكالسيوم.

فيما تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حملاتها المروية على زراعات الخضر الشتوية "المتاخرة "، من خلال عمل حملات ارشادية للمزارعين بالغيطان لمواجهة التقلبات الجوية وزياد الإنتاج والمعروض بالأسواق وعدم تساقط الثمار ، ومواصلة تنفيذ منظومة تدقيق المساحات وتقدير إنتاجية محاصيل الخضراوات للعروة الشتوية بمحافظات الجمهورية، لتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية لتحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف.