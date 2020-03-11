شكرا لقرائتكم خبر عن الطرق الصوفية تؤجل الاحتفالات الدينية تماشيا مع إجراءات مواجهة "كورونا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها الدكتور عبد الهادي القصبي، إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد التي تنظمها الطرق الصوفية؛ تماشيا مع الإجراءات الاحترازية الوطنية التي اتخذتها الدولة لحماية المصريين من الأمراض، خصوصا فيروس كورونا.

وقال المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل - في تصريح اليوم /الثلاثاء/ - إن المجلس الأعلى للطرق الصوفية اجتمع منذ قليل برئاسة الدكتور القصبي، وقرر من باب المسئولية الأخلاقية والدينية والوطنية، إرجاء الاحتفالات الدينية والموالد الصوفية، وذلك عقب قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإرجاء التجمعات والاحتفالات في إطار الحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف قنديل، أن رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة وعدم التهويل والتهوين والاعتماد على البيانات الرسمية للدولة فيما يتعلق بصحة المواطنين وسلامة الأمن القومي، وأن يبتعدوا عن الاجتهاد، مؤكدا أن الطرق الصوفية في مقدمة الصفوف للقيام بأي مهام لحماية الوطن من أي مكروه.