شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الاجراءات الوقاية من "كورونا" تسيطر على اجتماع اتحاد الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية اليوم الاربعاء اجتماعا برئاسة أحمد الوصيف وذلك لمناقشة تقارير مفصلة من الغرف السياحية الخمس "الشركات - الفنادق- المطاعم- والسلع السياحية- والغوص والانشطة البحرية" عن الاجراءات الاحترازية التى تمت خلال اليومين الماضيين لحماية العاملين من الاصابة بفيروس كورونا.

وأكد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان الحركة السياحية في مصر تعمل بشكل منتظم ولا توجد أية قيود أو حظر علي سفر السائحين الي مصر وزياراتهم داخل الأماكن السياحية والشاطئية والأثرية بها.

وأشار الي أن الاتحاد وغرفه المختلفة علي تواصل دائم ومستمر مع جميع المنشآت السياحية من فنادق وشركات لمتابعة الحركة السياحة الوافدة الي مصر، مؤكدين علي انتظامها وسيرها بشكل طبيعي، وأن وزارة السياحة والآثار تقوم بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والطيران المدني وغرف المنشآت الفندقية والسياحية لاتخاذ وتفعيل كافة الإجراءات الوقائية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة.

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جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار قامت بتعميم منشور على جميع الفنادق والمنشأت السياحية في مصر بالتوصيات والإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة والتي اصدرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية من الفيروسات بصفة عامة وفيروس كورونا بصفة خاصة، وذلك لتطبيقها والعمل بموجبها، كما قامت بإخطار الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة الفنادق بضرورة تعميم منشور بالقرارات التى اتخذتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء والتي تلزم الفنادق والمحلات السياحية بسرعة إبلاغ وزارة الصحة عن أية حالات اشتباه سواء للأجانب أو العاملين بها وضرورة تعاقد الفنادق والمحلات السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عاليه، يتم تدريبها بوزارة الصحة للتعامل مع اية حالة اشتباه بالفيروس ، والمتابعة المستمرة لها.