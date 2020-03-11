شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تعلن حالة الطوارئ لمواجهة موجة الأمطار والسيول خلال الأيام القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية للوزارة لاستعراض خطة مواجهة النوّة القادمة من الأمطار والسيول التى تضرب البلاد خلال الفترة (12-14) مارس الجارى.

ووجه عبد العاطى بإعلان حالة الطوارئ والاستنفار العام لكافة أجهزه الوزارة مع مراجعة محطات الرفع ومخرات السيول وحالة السدود وتخفيض مناسيب النوع والمصارف، خصوصا فى الدلتا ومراجعة مهمات مراكز الطوارئ مع التنسيق مع المحافظين وتشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للتعامل مع الموقف.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز الرصد والتنبؤ التابع لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى قد رصد تعرض البلاد لموجهة شديدة من الأمطار والعواصف والرياح خلال الايام القادمة، وأن معدلات الأمطار قد تصل فى بعض المحافظات إلى ٤٠ مللى، وأشارت البيانات إلى تعرض محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وأيضا الشرقية والقليوبية والقاهرة لموجة أمطار شديدة مما يتطلب اتخاذ كل الإجراءات للتعامل معها.

وتم استعراض استعدادات الوزارة لموسم اقصى الاحتياجات القادم من خلال تطهير وصيانة الترع والمصارف والتأكيد على جاهزية محطات الطلمبات فى ضوء خطة الوزارة السنوية التى تهدف إلى الوفاء بتلبية كافة الاحتياجات المائية للشرب والزراعة والصناعة وكل الأغراض.