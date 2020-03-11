شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إعادة 35 أجنبيًا كانوا على إحدى البواخر النيلية بالأقصر لبلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن 35 اجنبيا كانوا متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر سيغادرون إلي بلادهم اليوم الأربعاء على أن تجرى لهم التحاليل اللازمة قبل السفر لبيان اصابتهم بكورونا من عدمه.
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء أمس.
وأوضح بيان، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعدادتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.
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