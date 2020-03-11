شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: غدا اخر موعد لتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع للحصول على منح دعم المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن غدا الخميس اخر مد فترة لتلقى طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلي للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالي 2019-2020 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت عن مد فترة التقديم وتلقي طلبات جمعيات تنمية المجتمع المحلي للحصول على المنح المخصصة لدعم نشاط المشروعات للعام المالي 2019-2020 والتي تستهدف تنفيذ مشروعات تنموية بمجتمعاتها المحلية وذلك لمدة أسبوع لتنتهي فترة التقديم في 12 مارس الجاري وان الوزارة رصدت 6 مليون جنية كمنحة من صندوق الإعانات والمنح لدعم مشروعات تنموية المجتمع بحد أقصي مليون جنية للمشروعات ذات الطابع القومي حيث سيتولى الاختيار والبت عدد من اللجان المتخصصة و ان تقديم هذه المنح يأتي في اطار آليات الوزارة من معاونة المجتمعات المحلية على النمو والتقدم و تنمية القيم والاتجاهات في المجتمع عن طريق المشاركة الشعبية في العمل الاجتماعي إضافة لاستثمار القدرات والجهود الذاتية للأفراد والجماعات لهذه المجتمعات وصولاً بها الى المستوى الحضاري المنشود.

وتتضمن الضوابط الخاصة بالمنح أن تكون الجمعيات مشهرة طبقاً لأحكام القانون المنظم للجمعيات وأن تكون الجمعية حاصلة علي صفة النفع العام ، والا يكون ثبت عليها أي مخالفات مالية ، قادرة علي إدارة المشروع إدارة جيدة لما لها من البناء والقدرة المؤسسية وأن يكون النشاط من ضمن الأغراض الواردة بلائحة النظام الأساسي ، أن يكون المشروع من المشروعات الملحة ولها أثر تنموي واضح في ذات المجتمع (مشغولات يدوية-ورش تشغيل- مشروعات تربية ماشية-مشروعات تعبئة وتغليف نباتات طبية وعطرية عالية الجودة - ومشروعات إعادة التدوير للمخلفات المختلفةلنفع المجتمع والبيئة -...) وأن يراعى أن يكون المشروع يخدم خطة التنمية بالمحافظة علي الا يكون من ضمن المشروعات المدرجة في الخطة الخمسية لها مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة.

وكانت وزارة الضامن الاجتماعي قد اعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم للحصول على المنح المخصصة لجمعيات تنمية المجتمعات المحلية مع ضرورة التزام الجمعيات المتقدمة باستيفاء المستندات المطلوبة حيث تتضمن صورة من لائحة النظام الأساسي، ومن قرار الحصول علي صفة النفع العام ، وقرار الإشهار ،وتقرير فني ومالي معتمد من المديرية، بالإضافة لآخر حساب بنك للجمعية ، ميزانيتين للجمعية توضح المشروعات ، قرار من مجلس الإدارة بالموافقة علي طلب الدعم للنشاط، وإقرار من مجلس الإدارة بسداد 10% علي الأقل من قيمة شراء المعدات المطلوبة للمشروع ،وأن يتم فتح حساب خاص بالمشروع بعد استلامه مباشرة .

Advertisements