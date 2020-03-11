شكرا لقرائتكم خبر عن العنانى للسفراء الأجانب: لا تفوتكم رحلة الكروز ببحيرة ناصر وزيارة المواقع الآثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، نصائحه لعدد من السفراء الأجانب بمصر لزيارة الآثار الواقعة خلف بحيرة السد العالى، على متن إحدى الكروزات التى تعمل هناك،" قائلا:"ستنعمون برحلة ساحرة تمرون خلالها على عدد من الآثار الفريدة والمعابد التى ستأخذكم إلى عالم آخر".

جاء ذلك خلال الاحتفال بذكرى مرور 40 عاما على إنقاذ أثار النوبة من الغرق بالتعاون مع اليونسكو، حيث أكد العنانى على أن هذه المناسبة تؤكد على الشراكة القوية بين مصر واليونسكو، لافتا إلى أن هناك 50 دولة حول العالم شاركت فى عملية الانقاذ بتكلفة 24 مليون دولار.

ولفت العنانى إلى أن مصر لديها 7 مواقع على قائمة التراث العالمى، هى ابو مينا وهى على القائمة المهددة منذ 17 عاما، ومستهدفين هذا العام انقاذها، والقاهرة التاريخية، منف وجبانتها، وسانت كاترين، ومعالم النوبة من أبو سمبل إلى فيلة والتى تضم المنطقة معبد رمسيس الثاني في أبو سمبل ودار عبادة إيزيس في جزيرة فيلة اللذين أمكن انقاذهما لدى بناء سدّ أسوان بفضل حملةٍ دوليّةٍ أطلقتها اليونسكو عام 1960 واستمرت حتّى العام 1980.

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وأوضح الدكتورالعنانى أن الحملة الدولية لانقاذ النوبة بدأت عام 1959 عندما قررت مصر بناء السد العالمى وترتب عليه تهديد الاثار خلف السد، وتم اطلاق الحملة الدولية فى 1960 لانقاذ اثار النوبة والتى انتهت فى 10 مارس 1980، ولفت إلى أن النوبة جزء مصرى اصيل يمتد من اسوان للحدود السودانية يخترقها 6 جنادل، واعظم من شيد فى النوبة الملك رمسيس الثانى والذى شيد 6 معابد، أهمها معبد ابو سمبل وهو الموقع الذى اختارته مصر ليكون رمز للعملة المصرية، ويشهد تعامد الشمس مرتين فى العام.