شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الخارجية يطالب وسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعليقاً على الفيديو الهزلي غير الحقيقي الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، والمُتضمِّن مداخلة هاتفية يُدَّعى أنها منسوبة للمستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في أحد البرامج الحوارية، دعا المتحدث الرسمي كافة وسائل الاعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحرى الدقة قبل تداوُل مثل تلك المقاطع غير الحقيقية على الإطلاق، والتي لا تؤدي سوى إلى تشويه الحقائق.

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