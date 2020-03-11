شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية العامة بجدة تشرف على إعادة 866 مواطناً عالقاً فى السعودية إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة بمتابعة تطورات القرارات المتصلة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد COVID 19، حيث استمرت في التواصل مع مجموعات المعتمرين المتواجدين في جدة والمدينة المنورة وينبع ومكة المكرمة، بالإضافة إلى المواطنين الزائرين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك فور صدور قرار السلطات السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بالمملكة من وإلى عدد من الدول، من بينها مصر.

وقامت القنصلية العامة كذلك بإجراء اتصالاتها مع الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، بالإضافة إلى شركات النقل الجوي المصرية والسعودية العاملة في المملكة من أجل تنسيق عملية إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، حيث بلغ عدد العائدين نحو 866 مواطناً حتى الآن ومنذ بدء تنفيذ القرار، وذلك على الرحلات الجوية التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدنية المنورة، ومطار الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز بينبع.

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