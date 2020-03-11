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صور.. المحافظات تبدأ أعمال تطهير المبانى الحكومية والمدارس للوقاية من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت محافظات مصر فى تنفيذ توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا، ومن بينها تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

 

كما وضعت المحافظات الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة و توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات.

 

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد على أهمية الاستمرار فى فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأى اشتباه فى حالات مصابين جديدة أو أى إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

 

وفيما يخص المساجد الأهلية التى تتبع المحافظة فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذا تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاه.

 

وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميا لها وكذا المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

 

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة إبراز كافة الإجراءات الوقائية. 

 

كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف ورفع درجة الاستعداد لمتابعة ومديري المديريات المختلفة بالمحافظات للوقوف علي التطورات .

 

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