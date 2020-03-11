شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإخوان تدعو لنشر "كورونا" بين الأبرياء والجماعة خطر يهدد العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان اختل توازنها العقلى، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، وندعو العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، فبعض عناصرها المجرمة تدعو لنشر فيروس كورونا بين الأبرياء.
وأكد وزير الأوقاف فى بيان له أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أى تصور للإجرام وانعدام الحس الإنسانى، حيث دعا بعض أعضاء الجماعة الضالة المصابين من عناصر الجماعة بفيروس كورونا لنشره بين رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم من أبناء المجتمع الأبرياء، بما ينم عن أقصى درجات اختلال توازن الجماعة العقلي والنفسي والإنساني، ويجعلنا ندعو عقلاء العالم كله للتعرف على طبيعة هذه الجماعة المجرمة وخطورتها على الإنسانية جمعاء.
وأكد الوزير أن تعمد نقل الفيروس إلى أي شخص إجرام وإثم مبين، فإن ترتب عليه موت أحد كان الفاعل قاتلاً عمدًا، كما يجب شرعًا على كل مصاب إبلاغ الجهات الصحية بإصابته حماية لنفسه وللمجتمع .
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اصدر تعميما رسميا على جميع المساجد الاهتمام بأقصى درجات النظافة خاصة قبل صلاة الجمعة وبعدها، بالتنسيق مع مسئولى وزارة التنمية المحلية كل فى نطاق عمله وعلى مديرى المديريات متابعة ذلك جيدًا.
وقامت وزارة الأوقاف بنشر لافتات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية للتوعية بفيروس كورونا بجميع مساجدها ومبانيها الرئيسية والفرعية من خلال ملصقات ودروس، ونبهت الوزارة على جميع الأئمة الإطلاع على البوسترات المنشورة والتوعية بمضمونها فى دروسهم، واتخاذ اللازم نحو النظافة المستمرة لجميع المساجد، كما وجهت مديرى المديريات بمتابعة ذلك وطباعة نسخ من البوسترات المنشورة وتعليقها فى مكان بارز بالمساجد الكبرى ومقار المديريات.
ويواصل خط ساخن رقم 105 التابع لوزارة الصحة والسكان تقديم الإستفسارات اللازمة للجمهور عن فيروس كورونا المستجد وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالفيروس، وقالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروسات الكورونا هي مجموعة من الفيروسات حيوانية المصدر وتنتقل بين الحيوانات وقد تنتقل للإنسان، وأضافت: ينتقل الفيروس الجديد عن طريق الرذاذ الناتج عن العين والعطس والرشح والكحة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف: الإخوان تدعو لنشر "كورونا" بين الأبرياء والجماعة خطر يهدد العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.