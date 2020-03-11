شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الإخوان تدعو لنشر "كورونا" بين الأبرياء والجماعة خطر يهدد العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان اختل توازنها العقلى، وفاق إجرامها كل التصورات الإنسانية، وصارت خطرًا يهدد العالم بأسره، وندعو العالم كله للتعرف على حقيقتها الضالة، فبعض عناصرها المجرمة تدعو لنشر فيروس كورونا بين الأبرياء.

وأكد وزير الأوقاف فى بيان له أن ما تقوم به جماعة الإخوان الإرهابية من فجر وفحش فاق أى تصور للإجرام وانعدام الحس الإنسانى، حيث دعا بعض أعضاء الجماعة الضالة المصابين من عناصر الجماعة بفيروس كورونا لنشره بين رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلام وغيرهم من أبناء المجتمع الأبرياء، بما ينم عن أقصى درجات اختلال توازن الجماعة العقلي والنفسي والإنساني، ويجعلنا ندعو عقلاء العالم كله للتعرف على طبيعة هذه الجماعة المجرمة وخطورتها على الإنسانية جمعاء.

وأكد الوزير أن تعمد نقل الفيروس إلى أي شخص إجرام وإثم مبين، فإن ترتب عليه موت أحد كان الفاعل قاتلاً عمدًا، كما يجب شرعًا على كل مصاب إبلاغ الجهات الصحية بإصابته حماية لنفسه وللمجتمع .

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