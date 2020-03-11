تعافى 26 حالة من كورونا بمستشفى العزل.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مؤتمر صحفى لوزراء الصحة والإعلام والسياحة.. تعافى 26 حالة من كورونا بمستشفى العزل.. وزيرة الصحة: خطة مصر الاحترازية قوية.. وما زلنا فى سيناريو «أ ».. ولا يوجد احتياج لتعطيل الدراسة.. الصين تعلن السيطرة على الفيروس فى ووهان.. الرئيس الصينى يزور بؤرة التفشى.. وانخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أقل من 20 حالة. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ مؤتمر صحفى لوزراء الصحة والإعلام والسياحة.. تعافى 26 حالة من كورونا بمستشفى العزل.. وزيرة الصحة: خطة مصر الاحترازية قوية.. وما زلنا فى سيناريو «أ ».. ولا يوجد احتياج لتعطيل الدراسة.. الصين تعلن السيطرة على الفيروس فى ووهان.. الرئيس الصينى يزور بؤرة التفشى.. وانخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أقل من 20 حالة ـ مؤتمر صحفى لوزراء الصحة والإعلام والسياحة.. تعافى 26 حالة من كورونا بمستشفى العزل.. وزيرة الصحة: خطة مصر الاحترازية قوية.. وما زلنا فى سيناريو «أ ».. ولا يوجد احتياج لتعطيل الدراسة.. الصين تعلن السيطرة على الفيروس فى ووهان.. الرئيس الصينى يزور بؤرة التفشى.. وانخفاض عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أقل من 20 حالة ـ وزير المالية لكبار الكتاب والإعلاميين: شجاعة الرئيس السيسى جنبت مصر مخاطر كثيرة.. إطلاق أكبر حزمة تحفيزية لدعم الصناعة.. وفتح آفاق جديدة للصادرات ـ تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول ورياح عاصفة من الغد ولمدة 72 ساعة.. أمطار متوسطة على الوجه البحرى.. وخفيفة بالقاهرة الكبرى اليوم ـ تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية.. الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول ورياح عاصفة من الغد ولمدة 72 ساعة.. أمطار متوسطة على الوجه البحرى.. وخفيفة بالقاهرة الكبرى اليوم Advertisements ـ «فايلر» يبحث عن فوز يعادل رقم جوزيه.. الأهلى "المنتشى" يستدرج سموحة فى رحلة تحطيم الأرقام القياسية ـ ومدبولى يتابع مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. 99% نسبة إنجاز 3 محطات كهربائية.. و85% نسب تنفيذ مرافق طريقى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى ـ ومدبولى يتابع مشروع انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية.. 99% نسبة إنجاز 3 محطات كهربائية.. و85% نسب تنفيذ مرافق طريقى محمد بن زايد الشمالى والجنوبى ـ البرج الواحد يضم 5 عمارات سكنية متصلة.. إنجاز 36 % من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو ـ مليون إقرار ذمة مالية تحت ميكروسكوب جهاز «الكسب غير المشروع».. انتهاء مهلة تقديم إقرارات موظفى الدولة والبدء فى فحصها.. وفترة سماح خلال مارس للمتخلفين قبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية ـ مليون إقرار ذمة مالية تحت ميكروسكوب جهاز «الكسب غير المشروع».. انتهاء مهلة تقديم إقرارات موظفى الدولة والبدء فى فحصها.. وفترة سماح خلال مارس للمتخلفين قبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية ـ مراسم تسليم طائرة جديدة من طراز إيرباص A320 NEO لمصر للطيران.. «الخليج 365» في قلب تولوز الفرنسية مدينة الإيرباص



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