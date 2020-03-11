شكرا لقرائتكم خبر عن 49 سائحًا يغادرون «مركب الأقصر» لخارج البلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت سلطات مدينة الأقصر، عن مغادرة 49 سائح اجنبي من ركاب الباخرة الموبؤة بالعودة إلى بلادهم، وذلك بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها عن نجاتهم من الإصابة بفيروس الكورونا، وذلك بعدما وافقت وزارة الصحة والسكان على إنهاء حجرهم الصحي والعودة إلى بلادهم.

ووفقا للبيان فان الجنسيات التي غادرت 33 فرنسي، 9 أمريكان، وماليزي وكندى، فيما يتبقى على المركب باقى العدد ومن المقرر ان يغادروا المركب غدًًا الأربعاء

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وقال بيان مدينة الأقصر، إنه في متابعة مستمرة لجديد الأحداث بشأن ظاهرة كورونا في محافظة الاقصر لرصد كل المستجدات والحقائق بالإحصائيات، نبدأ بسرد بتفاصيل هامة عن الباخرة السياحية المصابة بفيرس كورونا في الأيام الماضية «A Sara» والتي تم عزلها بعد أن تم اكتشاف إصابة 12 حالة على متنها وبفحص كافة المتواجدين على المركب وجد ان هناك 45 حالة ومن ثم نقل المصابين إلى مسشفى العزل بمطروح بطائرات حربية لتلقي العلاج وتحول الباخرة إلى مكان عزل بالقرب من مستشفي الاقصر العام، وكان يوجد على الباخرة 83 اجنبي،بينهم 38 فرنسي، و26 امريكي، و17 هندى، و1 كندي، و1ماليزي، وبعد الإطمئنان على الحالة الصحية بصورة تامة للسياح المتواجدين عليها، غادروا الوطن اليوم إلى بلادهم بسلام ويبقي 70 مصرى بينهم، 44عامل، 6 مرشد سياحي 4 من عمال البازرات السياحية على متن الباخرة، 14 من طاقم وزارة الصحة الذي تعامل مع المصابين وخالطهم في الباخرة تحت الملاحظة وقيد الإهتمام.

وتابع البيان: «ومن ناحية أخرى خضعت الباخرة ( حابي – 5 ) لعملية مسح كامل لطاقم العمل وكل المتواجدين عليها من سياح وذلك بعد الاشتباه في إصابتها بالفيرس وتم بالفعل سحب العينات وإرسالها للفحص وقد أثبت نتائج التحاليل سلبية الحالات وعلى الفور بدأت الباخرة في التحرك بسلام من لحظات من الأقصر في طريقها متجهة إلى أسوان».

كما أن عملية الفحص التي انطلقت أمس للكشف على جميع الفنادق والمنشآت السياحية والبواخر للتأكد من سلامتها وفقاً للجنة شكلتها الوزارة من طاقم طبي على كفاءة عالية فقد أسفرت النتائج والإحصائيات بالنسبة للعينات التي تم ارسالها أمس للفحص بكبري معامل القاهرة أظهرت سلبية النتائج وعدم الإصابة.