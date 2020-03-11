شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة ألف فدان من «الجوجوبا والجاتروفا» بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«زراعة 1000 فدان من نباتات (الجوجوبا والجاتروفا)، لخلق فرص عمل للشباب، هذا ما اتفق عليه اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وهيئة تنمية الصعيد، برئاسة اللواء سامى الشناوى، في بروتوكول تعاون مشترك.

ويتضمن البروتوكول حلاً لمشكلة مياه الصرف الصحى، من خلال استغلال المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى في زراعة (الجوجوبا والجاتروفا) وأخرى ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، ويخلق فرص عمل للشباب، لأن النشاط الزراعى يعد نشاطًا كثيفًا للعمالة.

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وتضمن توقيع البروتوكول عرضًا تفصيليًا للرؤية الاستراتيجية للتنمية والاستثمار بالمحافظة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، ومنها (التعدينية والبترولية والتجارية والترفيهية والسياحة العلاجية)، ما يخلق انتعاشا اقتصاديًا.

وقال «حنفى» إن الهدف منه حل مشكلة الصرف الصحى من خلال إقامة زراعات على المياه الناتجة من محطة المعالجة الثلاثية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى أن المشروعات التي سيتم تنفيذها في البحر الأحمر تستهدف الحفاظ على البيئة السياحية الفريدة، مع ضرورة توجيه جميع الأنشطة التعدينية والصناعية غرب سلاسل جبال المحافظة.

يذكر أن «الجوجوبا» من النباتات المهمة التي بدأت الدولة التوسّع في زراعاتها، خاصة أن «زيت بذرة الجوجوبا» يعتبر مادة خام لصناعات عديدة في مجالات التجميل والطب وصناعة الدواء والمبيدات الحشرية وصناعات البويات والحبر والورنيش والزيوت، كما أنه البديل لزيت كبد الحوت، ما يجعله مفيدا في صناعة البتروكيماويات، بالإضافة إلى صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.