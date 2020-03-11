شكرا لقرائتكم خبر عن «مصادر»: اتجاه لقبول الحكومة 270 توصية خلال آلية المراجعة الشاملة لـ«حقوق الإنسان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاها من قبل الحكومة لقبول نحو 270 توصية كليًا من أصل 372 توصية تلقتها مصر، خلال آلية المراجعة الدورية الشاملة، لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة بجنيف، في نوفمبر الماضى، بعد جلسة الحوار التفاعلى والتى امتدت لأكثر من 3 ساعات، وشهدت مداخلات من 133 دولة، وجهت ملاحظات وتوصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بمصر.

ومن المقرر أن تعلن مصر موقفها خلال الجولة الثانية لآلية المراجعة التي تتعرض لها مصر للمرة الثالثة لها منذ نشأة الآلية في 2006، نهاية الأسبوع الجارى، وفقا للقائمة المبدئية التي وضعها المجلس.

وقالت مصادر إن مصر ستقبل 270 توصية قبول كلى، ونحو 32 توصية قبول جزئى، و23 توصية ترى الحكومة أنها منفذة فعليا، و15 تراها توصيات خاطئة واقعيا، في حين أنها ترى 28 توصية غير مقبولة، وتوصيتين عدائيتين، ومثلهما تراهما الحكومة توصيات غير ذات صلة بعمل مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت المصادر أن الهدف من قبول معظم التوصيات الصادرة عن الآلية، سيكون أكبر من عدد التوصيات التي قبلتها في جلسة المراجعة السابقة في 2014، وأن الهدف من وراء هذه الخطوة التأكيد على التزامات مصر الدولية وتفاعلها معها، بما يكشف رغبة حقيقية في توضيح الصورة الحقيقية لمصر في الخارج عن أوضاع حقوق الإنسان.

وأوضحت أن التوصيات التي رفضتها مصر في المرات السابقة منذ خضوع مصر لتلك الآلية خلال المرتين السابقتين في 2010 و2014، تلقتها خلال المرة الأخيرة سيتم رفضها، نظرًا لأنها تتعارض مع مبادئ الشريعة، والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية، فضلا عن الدستور والقانون، ومن بينها التوصيات المتعلقة بالتوجه الجنسى أو ما يطلق عليه «مجتمع الميم»، لما تمثله من تعارض لوضع الأسرة، موضحة أنه من بين التوصيات التي سترفضها مصر الخاصة بالإجهاض.

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وتوقعت المصادر رفض التوصيات الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام أو تجميدها فورا، بينما قد يكون الرد إعادة النظر في العقوبة لبعض الجرائم التي تطبق فيها وتعزيز الالتزام القائم بالحد من تطبيق العقوبة كلما أمكن، بينما من المتوقع أن يكون الموقف من التوصيات الخاصة بالحبس الاحتياطى، مرتبطة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية والذى يناقش حاليا داخل البرلمان، ولم يتم الانتهاء منه بعد. في سياق متصل، تسببت المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» والمحاذير الصادرة من المؤسسات الدولية، ومن بينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والحكومة السويسرية، في إلغاء كافة الفعاليات والأنشطة الجانبية على هامش الدورة الحالية للمجلس رقم 43.

وأعلن المجلس، الاثنين الماضى، إلغاء جميع الفعاليات الجانبية التي تقام على هامش أعمال الدورة الحالية الـ43 للمجلس. وأكد المجلس إلغاء تلك الفعاليات وحتى نهاية دورته الحالية في 20 مارس الجارى، خاصة أن الغالبية من الذين يشاركون في تلك الفعاليات يأتون من خارج سويسرا، ويمثلون المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى، ما تسبب في إلغاء 102 نشاط من قبل عدد من البعثات الدبلوماسية بجنيف، وحوالى 179 نشاطا جانبيا للمنظمات غير الحكومية، من بينها 6 فعاليات خاصة بمصر.

وقال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن إجراءات التحوط التي اتبعها المجلس والحكومة السويسرية، تسببت في إلغاء اجتماع التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية، واجتماع الشبكة الإفريقية للمجالس الوطنية، والذى كان مقررا أمس، الثلاثاء، فضلا عن إلغاء اجتماعات كان مقررًا لها مع مسؤولين بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأضاف «فائق»، لـ«المصرى اليوم»، أن المجلس القومى قرر إلغاء سفر الوفد الذي كان مقررا قبل يومين، نظرًا للتطورات الأخيرة، والتى تسببت في كافة الترتيبات التي استعد لها المجلس منذ فترة بعيدة. ودعا إلى أهمية الموافقة على أكبر قدر من التوصيات، موضحا أن العديد منها تتشابه وتكررت، مردفا: «نحن مع قبول ما يناسبنا من توصيات، ولا يتعارض مع القيم المتعارف عليها بالمجتمع»، مضيفًا أن أحد أسباب العدد الهائل في قضايا الإعدام سببها جرائم الثأر، وهو قضية مجتمعية خطيرة وبحاجة إلى تغير نمط ثقافة المجتمع. وقال علاء شلبى، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الجلسة المخصصة لمناقشة مخرجات آلية المراجعة لمصر و16 دولة أخرى خلال يومى الخميس والجمعة المقبلين قد تتواصل إلى الإثنين 16 مارس، نظرًا لكثافة الدول المعروضة خلال تلك الدورة، وأن مصر والعراق تأتى في مؤخرة قائمة الدول التي ستعرض موقفها من التوصيات السابقة أمام المجلس،. وأضاف أنه من المتوقع أن تقبل مصر نحو 80% من التوصيات قبولاً كلياً وجزئياً، بينما يُتوقع أن ترفض نحو 20% من التوصيات، التي عادة ما ترفض أغلبها ارتباطاً بالسياق الثقافى السائد، لكنه أعرب عن قلقه لأنه لا توجد مؤشرات على قبول التوصيات المتعلقة بمعالجة أزمة بعض نشطاء حقوق الإنسان وإغلاق ملفات ملاحقتهم قضائيًا، وإذا ما تأكد هذا التوقع، فإنه يحد من الأثر الإيجابى للتطور في الأداء المصرى خلال العامين الأخيرين. وكشف عن أن العديد من وفود الدول ألغت رحلاتها للمشاركة في دورة المجلس الحالية، مشيرا إلى أن البديل هو تعزيز آلية «فيديو كونفرانس» بهدف تشجيع إلغاء المداخلات الشفهية عن بعد، وتقليل عدد المشاركين ليتوافق مع المعايير السويسرية للتصدى لفيروس كورونا كى لا يتجاوز أي تجمع 1000 شخص.

في سياق متصل، صنفت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير صادر بعنوان «متابعة التزامات مصر المجلس الدولى لحقوق الإنسان» حول توصيات الاستعراض الدورى الشامل، التوصيات التي تلقتها مصر إلى نحو 19 موضوعًا، منشقا من الحقوق الرئيسية الخمسة- مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية- لحالة حقوق الإنسان.

وجاء في مقدمة هذه الحقوق من حيث عدد التوصيات، حق تنظيم ودور منظمات المجتمع المدنى والتعاون مع الآليات الدولية وتعزيز حالة حقوق الإنسان بـ76 توصية، جميعها يهدف لزيادة التعاون مع الآليات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.

وجاء في المرتبة الثانية حقوق المرأة والطفل وذوى الإعاقة بـ67 توصية، جميعها تهدف لتمكين المرأة من جميع جوانب الحياة، وتعزيز مشاركتها، ومكافحة التمييز الذي يقع عليها، بالإضافة لتعديل التشريعات التي تتعلق بالمرأة، وفرض مزيد من إجراءات الحماية لها، وفى المرتبة الثالثة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بـ62 توصية، جميعها تهدف إلى مكافحة البطالة، وخلق فرص عمل، ومكافحة الأمية، وتوفير سكن ملائم، وبلغ عدد التوصيات بها 205 توصيات، بنسبة تجاوزت الـ 55%. يذكر أن مصر خضعت لآلية المراجعة الدورية الشاملة لأول مرة في فبراير عام 2010، وتلقى الوفد الحكومى وقتها 165 توصية، قبلت الحكومة منها 119، وقامت بالرد على 25، ورفضت منها 21 توصية بسبب مخالفتها لالتزامات مصر الدولية وللشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد.

كما تلقت الحكومة، في نوفمبر 2014، 300 توصية، قبلت منها 224 كليا، و23 جزئيا، ورفضت 23 توصية لتعارضها مع الدستور وحقوق الإنسان، المتعارف عليها عالميا، وأخذت علما بنحو 29 توصية لأنها مطبقة بالفعل، واعتبرت توصية واحدة غير دقيقة.