شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية المعلمين» تعلن ضوابط وموعد إجراءات الترقى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، على حرص الوزارة على حقوق المُعلمين فى الترقى وتطوير منظومة التدريب، فى ضوء موافقة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين على آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقى، والاعتماد على نظام النقاط فى تقييم مكونات ملف الترقى للعام 2019-2020، واستيفاء ذلك إلكترونيًا، حيث تبدأ اختبارات الترقى للمعلمين المرشحين للعام 2019-2020 اعتبارًا من السبت المقبل.

ووجه «حجازى» خلال اجتماعه أمس مع مديرى المديريات عبر شبكات «فيديو كونفرانس» بشرح تطوير إجراءات الترقى للمعلمين، بأن يتم التنبيه على المعلمين المرشحين للترقى بمتابعة الدخول على موقع بيانات كادر المعلم: http://academy.emis.gov.eg/، لطباعة إخطارات اختبار الترقى الخاصة بهم؛ لمعرفة موعد ومكان وتوقيت ساعة الاختبار.

وأوضح أن تقييم أداء المعلم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى مكون من 100 نقطة موزعة على مكونات ملف الترقى على النحو التالى، شهادة اجتياز اختبار إلكترونى تكون نهايته الكبرى 50 نقطة ويشترط حصول المعلم على نسبة 50% على الأقل من مجموع نقاط النهاية الكبرى للاختبار، وتتضمن استمارة ملف إنجاز المعلم ويخصص لها 30 نقطة، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل مدير المدرسة ويخصص لها 10 نقاط، واستمارة تقييم أداء المعلم من قبل الموجه الفنى ويخصص لها 10 نقاط، ويمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم، ومعلم أول إلى الوظيفة الأعلى إذا حقق مستوى 60 نقطة على الأقل من مجموع نقاط البنود الموضحة سابقًا مع مراعاة تحقيق شرط البند الأول، وكذلك يمنح المعلم شهادة الصلاحية اللازمة للترقى من مستوى وظائف معلم أول، ومعلم خبير إلى الوظيفة الأعلى موجهًا بأن حق المعلم فى التظلم مكفول.

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وأشار إلى أن المعلم مسؤول مسؤولية كاملة عن استيفاء بنود استمارة ملف الإنجاز إلكترونيًا من خلال الدخول على صفحته عبر موقع http://academy.emis.gov.eg/، موجهًا مسؤول الحكومة الإلكترونية فى كل مدرسة بإتاحة دخول مدير المدرسة على الموقع لمتابعة تنفيذ مسؤوليات الحكومة الإلكترونية، والتأكد من انتهاء التسجيل لكافة أعمال التقييم والبيانات المطلوبة قبل غلق الموقع طبقًا للمواعيد المحددة، ويرسل تقريرًا يفيد بانتهاء كافة أعمال استيفاء ملفات الترقى إلكترونيًا للمرشحين فى مدرسته إلى لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين بالإدارة. وأضاف أنه ستعقد لجنة على مستوى كل إدارة تعليمية، برئاسة وكيل الإدارة وعضوية موجه أول المادة من غير المرشحين للترقى وعضوًا قانونيًا لتقييم ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا، ويخصص 3 نقاط لكل بند من البنود العشرة فى استمارة ملف إنجاز المعلم، مؤكدًا أن مدير قسم الإحصاء فى كل إدارة تعليمية مسؤول مسؤولية كاملة عن: إتاحة دخول أعضاء لجنة تقييم استمارات ملفات إنجاز المعلمين إلكترونيًا على موقع http://academy.emis.gov.eg/، لتقييم المعلمين المرشحين للترقى إلكترونيًا، والتأكد من تسجيل التقييمات ويكون ذلك من خلال محضر رسمى، وتتم طباعة تقرير التقييم واعتماده من اللجنة والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن موعد إجراء اختبارات وتدريبات الترقى للعام 2020، إذ يمكن لكل معلم من المستهدفين للترقى الاطلاع على موعد ومكان اختبارات وتدريبات الترقى من خلال موقعها الإلكترونى http://academy.emis.gov.eg/newTeachEdu/

كما يمكن للمعلمين المستهدفين إعداد ملف الإنجاز إلكترونيًا.

وعقب الانتهاء ومراجعة الملف بدقة، سيتم التأكيد على إرسال الملف لجهة الاختصاص للتقييم، كما يتاح للمعلمين متابعة موقف تقييم المعلم من الجهات المختلفة على نفس الرابط السابق ذكره.

ويتم اختبار المعلمين شاغلى وظائف «معلم- معلم أول» فى المجالات التالية الاتجاهات الحديثة فى مجالات التخطيط والتدريس، واستراتيجيات التدريس الفعال، والتدريس فى الفصل عالى الكثافة، والقياس والتقويم التربوى، وتوظيف التكنولوجيا فى التدريس والتقويم، وسمات ومهارات المعلم الفعال فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، واستراتيجيات إدارة الصف الفعالة، والأنشطة التربوية ودورها فى بناء شخصية الطالب. كما يتم اختبار المعلمين شاغلى وظائف «معلم أول أ- معلم خبير» فى المجالات التالية: مهارات التخطيط الاستراتيجى، ومهارات القيادة والإشراف التربوى الفعال فى ضوء الثورة الصناعية الرابعة، وأنماط القيادة التربوية الفعالة، والكفايات اللازمة للتوجيه والإشراف التربوى وأخلاقيات العمل، والمنهج متعدد التخصصات وأهميته، ومهارات المدرب التربوى الفعال، وتوظيف التكنولوجيا فى الإدارة والإشراف التربوى، ودور القيادة والتوجيه التربوى فى تحقيق معايير ضمان الجودة والاعتماد، وأساليب تقييم أداء العاملين.