شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تغلق مقرها الرئيسى فى نيويورك بسبب تفشى فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الأمم المتحدة، إغلاق مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكتب الحساب الرسمى للأمم المتحدة عبر تويتر: "تم إغلاق المقر الرئيسى للأمم المتحدة فى مدينة نيويورك حاليًا للجمهور، كما تم تعليق الجولات المصحوبة بمرشدين مؤقتًا فى ضوء تفشى فيروس كورونا المستجد".



الأمم المتحدة

من ناحية أخرى، قررت شركة "إير كندا" للطيران، أمس الثلاثاء، تعليق رحلاتها من وإلى إيطاليا، موضحة أن القرار جاء بسبب اللوائح الإيطالية والمخاوف المستمرة المتعلقة بالصحة والسلامة المتعلقة بتفشى فيروس كورونا المستجد.

Advertisements

ومن المقرر أن تقلع الرحلة الأخيرة لشركة الطيران الكندية إلى روما من تورونتو الثلاثاء، حيث تغادر رحلة العودة الأخيرة روما متجهة إلى مونتريال اليوم الأربعاء، وأشارت الشركة إلى أنها ستعيد تشغيل الخدمة فى الأول من مايو.

وكانت الشركة الكندية التى تعد الأكبر بين شركات الطيران فى كندا، قد أوقفت فى يناير الماضى جميع الرحلات الجوية المباشرة إلى الصين، مركز انتشار الفيروس، وهبطت أسهم شركة الطيران بنحو 40 فى المائة فى الأسابيع السبعة الماضية.

وتسبب الفيروس فى صعوبات كبيرة على شركات الطيران العالمية، حيث جرى تعليق رحلات العمل غير الضرورية وإلغاء المؤتمرات والفعاليات الأخرى وسط قيود متزايدة على السفر من الحكومات.