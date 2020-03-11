شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تقرر زيادة قطارات المترو لتقليل الزحام لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس كامل الوزير قيادات شركة المترو بزيادة عدد القطارات العاملة بخطوط المترو خصوصًا فى أوقات الذروة لتقليل الزحام فى المحطات والقطارات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع تطهير جميع القطارات والمحطات بالخطوط الثلاثة يومياً بعد انتهاء التشغيل.

كانت شركة المترو وهيئة السكة الحديد، أطلق كل منهما حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائمًا ضد فيروس كورونا، حيث ينفذ الحملة عمال النظافة بالمترو والسكة الحديد فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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ويقوم عمال النظافة بالسكة الحديد بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، خصوصًا القطارات العادية ضمن إجراءات الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا، كما لجأ المرفقون إلى تعليق ملصقات فى المحطات والقطار للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات، إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر، بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوزًا بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات، أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى جرى تأكيد إصابتها معمليًا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.