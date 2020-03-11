شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: لا أعانى من فيروس كورونا.. وسجلنا 600 إصابة و26 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إننا نقوم بعمل عظيم ضد فيروس كورونا، والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا الفعال، وتم تسجيل 600 إصابة و26 وفاة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأضاف ترامب، أنه لا يعانى من أعراض فيروس كورونا، ويحض الأميركيين على البقاء هادئين ويؤكد أن الفيروس سيزول، ونعمل بجد على أكثر من صعيد بخصوص فيروس كورونا.

وكانت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، قالت إن تقارير أفادت أن الرئيس دونالد ترامب "خائف" بسبب فيروس كورونا ويخشى أن يحاول الصحفيون الإصابة بالمرض عمداً من أجل نقله إليه.

وحاول الرئيس مرارًا وتكرارًا التقليل من المخاوف بشأن Covid-19 في الأسابيع الأخيرة، حيث ناضلت إدارته لاحتواء الانتشار فى الولايات المتحدة وتأثيره على أسواق الأسهم العالمية.

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فى العلن، أصرت إدارته على أن الفيروس تحت السيطرة، حيث قارنه الرئيس بتفشى الأنفلونزا الموسمية ورفض تقارير وسائل الإعلام المزعجة.

ومع ذلك، أوضحت الصحيفة أنه يقال إن ترامب مرعوب بشكل خاص من الإصابة بالفيروس نفسه، وفقًا لمصادر تحدثت إلى مجلة فاينتى فير الأمريكية.

وقال أحد المصادر للمجلة، إن مخاوف ترامب بشأن الفيروس دفعته إلى إخبار مساعديه أنه يخشى أن يحاول الصحفيون الإصابة بفيروس كورونا حتى يتمكنوا من إصابته فى الطائرة الرئاسية.