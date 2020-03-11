شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى فرنسا لـ 1784 حالة والوفيات إلى 33 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة سكاى نيوز الإخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى فرنسا إلى 1784 والوفيات إلى 33.

أفادت وزارة الطيران الفرنسية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف الرحلات مع إيطاليا اعتبارا من 14 الجارى وحتى 3 أبريل.

وارتفعت أعداد الوفيات فى فرنسا جراء فيروس كورونا إلى 33 شخصا، وكان مدير المديرية العامة للصحة الفرنسية جيروم سالومون قد أعلن أنه تأكد وجود المئات من المصابين بفيروس كورونا المستجد فى فرنسا، وأن خمس مناطق فى فرنسا تأثرت أكثر من غيرها.

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وأعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) تسجيل ثلاث إصابات فى الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن فى الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية، فى بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا فى المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حالياً فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.