شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة الخميس لسوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، الصحة تدعو المواطنين للذهاب لمستشفيات الحميات حال الاشتباه فى أعراض كورونا، والتعليم تطالب المديريات بتقرير يومى عن نسب غياب وحضور الطلاب فى المدارس.

وزيرة التضامن: 113 ألف مشروع ضمن التمكين الاقتصادى للمرأة بقيمة 620 مليون جنيه

التموين تضبط 4 أطنان لحوم منتهية الصلاحية فى المنوفية

التضامن: تدريب الشباب ضمن مشروع "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة بالبحيرة

الصحة تعلن وقف أجهزة البصمة مؤقتا تحسبا لأنتقال كورونا

رئيس جمعية التدخين وأمراض الصدر: أجهزة البصمة والبنكنوت الملوث ينقل كورونا

الصحة تدعو المواطنين للذهاب لمستشفيات الحميات حال الاشتباه فى أعراض كورونا

الصحة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية

الصحة تعلن ارتفاع عدد الحالات السلبية لتحليل كورونا لــ 26 حالة

التعليم: انتظام الدراسة اليوم وحضور للطلاب رغم مطالب التأجيل بسبب كورونا

التعليم تطالب المديريات بتقرير يومى عن نسب غياب وحضور الطلاب فى المدارس

وزير التعليم: لا تغيير فى مواعيد امتحانات الثانوية العامة

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القوى العاملة: غرفة عمليات بالخارج لمتابعة العمالة المصرية بعد انتشار كورونا

الأرصاد: غدا أمطار متوسطة على الوجه البحرى والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد تحذر: أمطار تصل لحد السيول ورياح عاصفة الخميس ولمدة 72 ساعة

رئيس الوزراء يقرر تعطيل الدراسة على مستوى الجمهورية الخميس لسوء الطقس

وزير الأوقاف: كورونا ليس له علاقة بالإيمان والكفر..والفيس بوك لن يقود الدولة.. فيديو

وزيرة الصحة: مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا

وزير السياحة: لا صحة لغلق الأماكن الأثرية بسبب فيروس كورونا

وزير السياحة: 900 ألف سائح زاروا مصر فى فبراير.. و210 ألف أول مارس

وزيرة الصحة: إحنا لسه فى سيناريو "أ".. ولا يوجد احتياج لتعطيل الدراسة

أسامة هيكل: وسائل توعوية على كافة الوسائل الإعلامية بشأن فيروس كورونا

وزيرة الصحة: لا توجد أى حالات إصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية

وزير الرى: الطقس الأيام القادمة صعب على الدلتا والصعيد.. وزودنا الطوارئ

وزير النقل يطالب قيادات المترو بتطهير القطارات وتعقيمها يوميا ضد "كورونا"