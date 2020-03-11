شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: تعطيل الدراسة الخميس للتعامل مع الأمطار والطقس السيئ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من واقع الخبرة السابقة مع الأمطار وسوء الأحوال الجوية، قررت الحكومة تعطيل الدراسة فى أيام سوء الأحوال الجوية لإتاحة الفرصة للعاملين في الجهات التنفيذية للتعامل مع مشكلة الأمطار.

وأضاف سعد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تقليل الكثافات المرورية يساعدنا في التعامل مع الأمطار، ويجنب الطلاب مشكلة الزحام والتكدس المرورى والتأخر فى طريق العودة إلى منازلهم".

وتابع نادر سعد:" قررنا تعطيل الدراسة يوم الخميس المقبل نظرا لسوء الأحوال الجوية".

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وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، تعطيل الدراسة فى جميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، وذلك وفقًا للتقرير الذى تلقاه من الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.