شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 25 حالة إضافية بفيروس كورونا فى إسرائيل وعدد الإصابات يصل إلى 75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها من مراسليها، تسجيل 25 حالة إضافية بفيروس كورونا في إسرائيل وعدد الإصابات يصل إلى 75.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، أعلنت ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد فى البلاد إلى 58 حالة "مؤكدة، وأشارت الوزارة فى بيان أصدرته اليوم ، وأوردته صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية - إلى أنه تم الكشف حديثًا عن إصابة 8 حالات جديدة بفيروس "كورونا" من بينهم: حالة قادمة من أذريبجان، و3 من ألمانيا، وواحدة من النمسا، إلى جانب ثلاث حالات أخرى انتقلت إليها العدوى داخل إسرائيل، ليصل بذلك إجمالى عدد الإصابات إلى ثمان وخمسين .

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وكانت السلطات الإسرائيلية، قد قررت - فى وقت سابق - فرض الحجر الصحى "الذاتى " على جميع الأشخاص الذين يدخلون أراضيها، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا".

وحسب موقع سبوتنيك، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامن نتنياهو فى بيان مقتضب: "قررنا اعتبارا من اليوم أن كل من يأتى إلى إسرائيل من الخارج سيدخل العزل لمدة 14 يوما، هذا قرار صعب لكنه ضرورى للحفاظ على الصحة العامة".