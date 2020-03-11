السكة الحديد والمترو: توزيع كمامات طبية على العاملين والركاب لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو توزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة.

وأضافت شركة المترو أنها قامت اليوم بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات، وأيضا ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وعلى أرصفة المحطات وداخل القطارات.

وأكدت أن الشركة قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وأيضا توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس .