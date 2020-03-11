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السكة الحديد والمترو: توزيع كمامات طبية على العاملين والركاب لمواجهة كورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد والمترو: توزيع كمامات طبية على العاملين والركاب لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو توزيع كميات كبيرة من الكمامات الطبية على ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة في أوقات الذروة وفي المحطات المزدحمة، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات أثناء وبعد منظومة التشغيل اليومى للخطوط الثلاثة.

 

وأضافت شركة المترو أنها قامت اليوم بتوزيع الكمامات الطبية على العاملين بالمحطات، وأيضا ركاب مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة داخل الصالات وعلى شبابيك التذاكر وعلى أرصفة المحطات وداخل القطارات. 

 

وأكدت أن الشركة قامت بنشر ملصقات بجميع المحطات بالخطوط الثلاثة معتمدة من وزارة الصحة للتعريف بأعراض فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه، وأيضا توجيه تنويه من خلال الإذاعة الداخلية بالمحطات بما يجب فعله وما لا يجب فعله للحماية من الفيروس .

 

كما واصلت هيئة السكك الحديدية  الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا باتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس، حيث أعلنت الهيئة أنها قد بدأت في توزيع ما يزيد عن 1000 كمامة طبية على المسافرين بالمحطات والقطارات وخاصة ركاب الخطوط  المزدحمة.

 

كما تواصل تعقيم عربات القطارات (مقابض الأبواب، مساند المقاعد، نوافذ القطارات) وكذا تعقيم شبابيك التذاكر وبواباتها ومقاعد المحطات والمصاعد والسلالم الكهربائية ودورات المياه بصورة منتظمة، و يتم تعقيم وتطهير القطارات بعد كل رحلة وكذا تعقيم الحمامات بالقطارات بشكل دوري ومستمر، وكذا التأكيد على تطهير أماكن التجمعات للمواطنين، كما استمرت الهيئة فى نشر الملصقات التوعوية للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وكذا الإجراءات المتبعة لمجابهته.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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