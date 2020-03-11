شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار تصل للسيول ورياح عاصفة من الخميس وحتى السبت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موجة شديدة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية متوقع أن تتعرض لها البلاد مع نهاية الأسبوع الجارى، وسط تحذيرات لخبراء هيئة الأرصاد بتوخى الحذر من الموجة السيئة التي ستشهدها البلاد وتشهد رياح عاصفة وأمطار غزيرة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار من الخميس المقبل وحتى السبت 14 مارس ، وذلك في نقاط مبسطة كما يلى :

- تتعـرض البلاد لحالة شديدة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بداية من الخميس المقبل.

- سقوط أمطار شديدة الغزارة على السـواحل الشمالية والوجه البحرى.

- تمتد إلى مدن القناة وخليج السويس تكون رعديه على بعض المناطق.

- تصل الأمطار إلى حد السيـول عـلى سينــاء ومدن خــليج السويس ومناطق مـن سلاسل جبال البحر الأحمــر وجنــوب البلاد.

- تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة

- تصــل لحــد العاصفة على مناطـــق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

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- تـؤدى إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

- يصاحب ذلك انخفـاض فى درجات الحــرارة يوم الجمعة الموافق 13 مارس.

- وفى القاهرة الكبرى تسقط الأمطار شديدة الغزارة وتكون رعدية أحياناً.

- كما تنشط الرياح فى القاهرة الكبرى خلال هذة الفترة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق يوم الخميس.

- يصاحب ذلك بالقاهرة الكبرى انخفــاض فى درجـات الحرارة يوم الجمعة الموافــق 13 مارس.