شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: وفرنا مترجم لألمانية فى العزل.. وخروج المواطن الكندى قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر من الدول المنخفضة فى عدد الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن هناك سيدة ألمانية تم نقلها بالأمس إلى مستشفى النجيلة لإيداعها بالحجر الصحى، وتحسنت حالتها الصحية بشكل عالى.

وأكملت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل اليوم، تقديم خالد أبو بكر، والإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية ON، أن السيدة الألمانية كانت تعانى من التهاب رئوى، وكذلك مشاكل فى التنفس، وكانت هناك مشكلة أخرى وهى صعوبة التواصل معها بشأن اللغة.

وأضافت وزيرة الصحة، أن الوزارة وفرت مترجم للسيدة، كما أن حالتها الصحية تتحسن بشكل كبير، كما تحسنت حالة المصرى العائد من صربيا، كما أن المواطن الكندى اقترب من الخروج من المستشفى وحالته الصحية تحسنت بشكل كبير.

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وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدول منخفضة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، حيث تتبنى الدولة الخطط الوقائية والاحترازية وتشخيص الحالات أولًا بأول، موضحة أن اكتشاف الحالة الأولى فى مصر لأجنبى حامل للفيروس بدون أعراض أظهر قوة الخطة الاحترازية والوقائية للدولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدولة للإعلام، اليوم، بحضور كل من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مصر، وصل إلى 59 حالة، منهم 8 حالات تم اكتشافها بشكل مباشر بالإضافة إلى 51 حالة تم اكتشافها ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الفرق الطبية والوقائية في مصر بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ووفق إرشاداتها.