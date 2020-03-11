مالك باخرة الأقصر: سفر السائحين بعد التأكد من سلبية تحاليلهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

كشف عادل باسيلي، صاحب الباخرة السياحية المكتشف على متنها إصابات بكورونا في الأقصر، عن رفع الحظر عليها، وسفر عدد من السياح إلى بلادهم بعد التأكد من سلبية تحاليلهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مغادرة 48 أجنبيًا كانوا متواجدين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن 35 أجنبيًا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن هؤلاء الأجانب غادروا محافظة الأقصر إلى بلادهم بعد متابعة حالتهم الصحية والتأكد من سلبية نتائج تحاليلهم لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وبناء على طلب دولهم للعودة إلى بلادهم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.