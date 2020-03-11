وزير الأوقاف يكلف شيخين لأوقاف شمال سيناء ومرسى مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، قرارًا وزاريًا بتكليف الشيخ محمد يونس علي يونس مديرًا لمديرية أوقاف شمال سيناء، كما أصدر وزير الأوقاف قرارًا وزاريًا بتكليف الشيخ حسن عبد البصير عرفة مديرًا لأوقاف مطروح.
وقال وزير الأوقاف، في تصريح اليوم، إن الشيخ محمد يونس كان يشغل منصب مدير أوقاف مرسى مطروح قبل ذلك ، كما كان الشيخ حسن عبد البصير عرفة يشغل منصب مدير إدارة الدعوة بالأسكندرية.
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